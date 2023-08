Rapper Post Malone koopt magische speelkaart The One Ring voor $2 miljoen

Amsterdam - De unieke The One Ring-kaart van het spel Magic: The Gathering is van eigenaar gewisseld. Niet Gollum, Frodo of Sauron is de nieuwe drager, maar rapper Post Malone. De Amerikaan betaalde $2 miljoen voor het hebbedingetje dat is gebaseerd op de succesvolle boeken- en filmserie The Lord of the Rings.

De dolblije verkoper lijkt het nog niet helemaal te kunnen geloven Ⓒ @BrookTrafton op TikTok