Goldman Sachs voor 10 procent eigenaar van Unibail

Volgens de waakhond had de Amerikaanse bank op 4 juni 10,01 procent van de aandelen in handen. Goldman Sachs heeft laten weten niet van plan te zijn om Unibail-Rodamco-Westfield volledig in te lijven. Ook hoeven de Amerikanen geen vertegenwoordiging in het bestuur van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf.

Opmerkelijk is dat Goldman Sachs zijn advies voor Unibail-Rodamco-Westfield maandag verlaagde van houden naar verkopen.