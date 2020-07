Nederland plukt ’maar’ 234 miljoen kilo appels

Branchepartijen GroentenFruithuis en NFO zeggen dat op basis van de nieuwe oogstraming.De hoeveelheid peren die in Nederland geoogst wordt valt daarentegen ongeveer gelijk uit. Voor die schatting zijn metingen gedaan bij boomgaarden door heel Nederland die een representatief beeld geven.

GroentenFruithuis en NFO verwachten dat er 234 miljoen kilo appels geplukt kunnen worden, een afname van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. De hoeveelheid peren die in de Nederlandse boomgaarden rijpt, wordt geschat op 373 miljoen kilo wat evenveel is als de oogst van vorig jaar.

Elstars, Golden Delicious

Bij de appels worden er onder meer minder Elstars, de meest gekweekte appel in Nederland, verwacht. Ook van bijvoorbeeld de Jonagold en de Golden Delicious zijn er dit jaar minder van eigen bodem. De Junami wordt juist meer gekweekt. Bij de peren blijft de Conference de meest gekweekte soort.

Of appels nu duurder worden hangt af van de oogst in andere Europese landen. De nieuwe oogst appels en peren is vanaf half augustus beschikbaar.

