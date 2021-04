Premium Financieel

Column: krachtig herstel heeft zijn prijs

Het meest opmerkelijke aan de coronacrisis is, wat mij betreft althans, hoe goed de wereldeconomie zich gehouden heeft. Er was wereldwijd een scherpe terugval in economische activiteiten in het tweede kwartaal van vorig jaar en ik ging ervan uit dat de malaise zeker tot ver in dit jaar zou aanhouden...