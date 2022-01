Beursblog: Dow duikelt 350 punten, verliezen bij tech gedempt

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

In New York zijn beurzen dinsdag met verlies van start gegaan. De Dow laat even 350 punten liggen. Techbeurs Nasdaq opent 2% in het rood. Het IMF schroeft zojuist de groeiverwachtingen omlaag. De AEX is weggegleden naar klein verlies. Beleggers opereren voorzichtig in aanloop naar de uitkomst van de Fed-vergadering woensdagavond.