Beursblog: Dow sluit lager ondanks forse inlooprace

Door Theo Besteman

In New York is de Dow Jones dinsdagavond toch lager gesloten, evenals de S&P 500 en de Nasdaq. De Dow-barometer herwon overdag kracht, steeg 800 punten, maar liet de winst uiteindelijk glippen bij 0,2% daling. Nabeurs meldt Microsoft 20% omzetgroei. De AEX is dinsdagmiddag wel met winst net onder 740 punten gesloten. Shell en Philips gingen aan kop, Prosus is de grootste verliezer. Beleggers blijven volgens analisten voorzichtig in aanloop naar de uitkomst van de Fed-vergadering woensdagavond.