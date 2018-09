Omzetgroei cateraar Sodexo houdt aan

Sodexo groeide met name sterk in Groot-Brittannië en Ierland. De opbrengsten namen daar met een vijfde toe. Die groei was voor grofweg de helft te danken aan de waardedaling van de euro ten opzichte van het Britse pond. Ook in de Noord-Amerika, de belangrijkste markt voor het bedrijf, leverden wisselkoerseffecten een flinke bijdrage aan de omzetgroei van 16,5 procent. Op het vasteland van Europa daalde de omzet met 1 procent.

,,Ondanks een lastiger economisch klimaat in Latijns-Amerika en bepaalde Europese landen, was de groei van Sodexo de afgelopen drie maanden in lijn met de eerste helft van het jaar', zei topman Michel Landel. Het bedrijf houdt vast aan zijn voorspelling dat de winst, geschoond voor valutaschommelingen, dit jaar met 10 procent stijgt.