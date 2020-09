’Jongere is gast van de toekomst’

Dat bleek bij de presentatie van vijf nieuwe leden van restaurantorganisatie Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE) die volgens voorzitter Marko Karelse, eigenaar van sterrenrestaurant Villa La Ruche (*) in Voorburg, alles uit de kast willen halen om van hun zaak een succes te maken. Plaats van de jaarlijkse samenkomst was dit keer Kasteel Amerongen waarvan de geschiedenis officieel begint in 1286 als Floris V van Holland Henric en Diederic Borre van Amerongen tot mannen van leen verklaart. Bekende adellijke families als Godard Adriaan van Reede, Godard graaf van Aldenburgh Bentick en zelfs de Duitse keizer Wilhelm II woonden er.

Eigenaar Peter-Paul Swijnenburg (l.) en sommelier Jan-Jaap Altenburg van restaurant Bentinck op Kasteel Amerongen.

Voor de 41 JRE-leden was in de voormalige stallen van medelid restaurant Bentinck van Peter Paul Swijnenburg een mooie lunch door de vijf nieuwe leden bereid. Het betreft de restaurants Amused in Hardenberg, Somm in Uden, Rozemarijn in Maastricht, Hunker in Sittard en Senses in Amsterdam. Het kasteel en de tuinen waren voor bezoekers gesloten en exclusief voor de JRE.

V.l.n.r. Kyra van der Meer (Senses, Amsterdam), Lieke Vos, Jeroen van Esch en Ward Kusters van restaurant Hunker in Sittard.

„Om de klappen van de strenge coronaregels op te vangen hebben we twee zittingen op een avond. De eerste zitting begint om vijf uur en is gericht op gasten met kinderen. Voor hen is een driegangen menu beschikbaar. Vanaf zeven uur komen de meer culinaire gasten voor wie we tot maximaal zeven gangen hebben”, legde Swijnenburg uit.

V.l.n.r. Werner Croymans (Somm, Uden), Jeroen Raes en Maaike Steins (Rozemarijn, Maastricht).

Penningmeester Boy Schuiling, eigenaar van visrestaurant ’t Pakhuus in Oudeschild op Texel, vertelde „de beste zomer ooit” te hebben gedraaid. „Dat komt omdat we van de gemeente het aantal zitplaatsen buiten naar 66 mochten opschalen. Dat was heel fijn. Nu het weer slechter wordt, kan zo’n aantal binnen niet. Daar kunnen we door corona 22 zitplaatsen hebben. We houden ons strikt aan de coronaregels”, zei Schuiling. Hij hoopte genoeg vet op de botten te hebben om de winter te kunnen overleven.

Om jongeren tot 25 jaar tot restaurantbezoek te bewegen krijgen zij van 19 tot en met 25 oktober 50 procent korting op de menuprijs bij JRE-restaurants. „Het is de gast van de toekomst”, sprak Karelse. Hij wees daarbij op de woorden van de internationale journalist Marino Niola: „Voedsel is de meest algemene taal van mensen. Het verenigt individuen daar waar ideologieën, culturen en nationaliteiten tot verdeling leiden.”