Pijn voor autorijders aan de pomp is fijn voor staatskas

Prijzen aan de pomp rijzen de pan uit: ’Overheid, bedankt!’

Met de historisch hoge diesel- en olieprijzen is het weer ouderwets bloeden aan de pomp. Niet met pijn in het hart, maar met leed in de portemonnee betalen automobilisten het volle pond. Zo ben je bij een tankstation langs de A28 bij Harderwijk bijna 1,98 euro per liter flink aan de beurt.