Grootaandeelhouder houdt sleutel in biedingsstrijd om Neways

ZBG zegde eerder zijn toe zijn belang van 28,1% te verkopen aan VDL, toen die eind april een bod €12,50 bod voorstelde. Na afwijzing door het management, deed VDL daar nog vijftig cent bovenop. ZBG was aan die afspraak gebonden, zolang er geen bod zou komen dat minimaal 10% hoger lag.

De €14,55 die Infestos wil betalen gaat over die drempel heen, zodat Zweegers vrij is om te kiezen voor het hogere bod. Dat zal staan of vallen met de steun van ZBG, aangezien Infestos in zijn aankondiging een onvoorwaardelijke overeenkomst met ZBG als voorwaarde heeft genoemd voor het doorgaan van het bod.

In een reactie noemt een woordvoerder van ZBG het concurrerende bod ’een interessante ontwikkeling’, waarvoor de investeerder ’de tijd zal nemen om die te bestuderen’.

Hoger bod

In de tussentijd zit Zweegers in de comfortabele positie dat het kan afwachten of VDL, dat al 27% in Neways bezit, nog van zins is zijn bod op de maker van elektronische componenten zal verhogen, of eieren voor zijn geld te kiezen. Of dat zal gebeuren, was vrijdagochtend nog niet beslist.

De machine-, bussen- en autobouwer uit Eindhoven liet vrijdagochtend weten via een woordvoerder ’zich te beraden op de onstane situatie’.