VDL zet biedingsstrijd om Neways voort: sleutel bij grootaandeelhouder

ZBG zegde eerder zijn toe zijn belang van 28,1% te verkopen aan VDL, toen die eind april een bod €12,50 bod voorstelde. Na afwijzing door het management, deed VDL daar nog vijftig cent bovenop. ZBG was aan die afspraak gebonden, zolang er geen bod zou komen dat minimaal 10% hoger lag.

De €14,55 die Infestos wil betalen gaat over die drempel heen, zodat Zweegers vrij is om te kiezen voor het hogere bod. Dat zal staan of vallen met de steun van ZBG, aangezien Infestos in zijn aankondiging een onvoorwaardelijke overeenkomst met ZBG als voorwaarde heeft genoemd voor het doorgaan van het bod.

In een reactie noemt een woordvoerder van ZBG het concurrerende bod ’een interessante ontwikkeling’, waarvoor de investeerder ’de tijd zal nemen om die te bestuderen’.

Hoger bod

In de tussentijd zit Zweegers in de comfortabele positie dat het kan afwachten of VDL, dat al 27% in Neways bezit, nog van zins is zijn bod op de maker van elektronische componenten zal verhogen, of eieren voor zijn geld te kiezen. Of dat zal gebeuren, was vrijdagochtend nog niet beslist.

VDL heeft bepaald nog niet opgegeven. Vrijdagmiddag nabeurs maakte het bedrijf bekend dat het overweegt zijn biedprijs te zullen verhogen van €13 naar de €14,55 die Infestos heeft geboden. Volgens een woordvoerder kan VDL is met aandeelhouders die eerder hun aandelen hadden toegezegd afgesproken dat het tien werkdagen zou hebben om een eventueel hoger bod te evenaren. Dat betekent dat VDL uiterlijk donderdag 8 juli heeft om te beslissen of het nog probeert het bod van Infestos te evenaren. VDL zou afspraken hebben met aandeelhouders die goed zijn voor meer dan 60% van aandelen, waaronder grootaandeelhouder ZBG Capital, dat in zijn eentje 28% houdt.

Het bod van Infestos heeft de unanieme steun van de raad van commissarissen en de raad van bestuur van Neways. Waar het met VDL op stukliep, was een prijsdiscussie, zegt Neways ceo Eric Stodel. „Wij hadden onze eigen adviseurs laten beoordelen wat een redelijke prijs zou zijn, en het bod van VDL lag daar onder. Dan krijg je een discussie over de prijs”, zegt hij. Over de toekomst van de strategie was volgens Stodel geen onenigheid met VDL. „Gesprekken over de strategie waren goed, maar konden door de prijsdiscussie niet tot volle wasdom komen”, zegt hij. „Als je kijkt naar het bod van Infestos, dan kun je niet anders dan constateren dat het hoger ligt dan het laatste mijn bekende bod van VDL, en dat was €13 per aandeel.”