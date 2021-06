Verlies voor AEX loopt sterk terug

De AEX staat om kwart voor vier 0,1% lager op 733,6 punten. Dinsdag bereikte de index een intraday-record van 736,33 punten. De AMX staat 0,1% lager bij 1043 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters verliezen meer terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en Franse CAC 40 zakken respectievelijk 0,4%, 0,8% en 0,6%.

In Azië verloor de Nikkei vanochtend terrein. De Chinese industrie koelt af. De index voor zijn industrie daalde van 51,0 punten in mei naar 50,9 in juni. Volgens analisten was dat wel beter dan de verwachting van 50,7 punten. China kent nu drie maanden op rij van groeivertraging.

Landen in Azië breiden de lockdowns uit vanwege het Delta-virus.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijwel onveranderd van start gegaan. Na een kwartier handel staat de Dow Jones 0,2% hoger en de Nasdaq-index 0,1% lager.

Uit het rapport van salarisverwerker ADP blijkt dat er in juni in de VS 692.000 banen bij zijn gekomen, duidelijk meer dan verwacht. Vrijdag komen de officiële cijfers naar buiten. „Iedereen wacht op nieuwe impulsen en dus op het arbeidsmarktrapport van vrijdag”, zo vat marktenanalist Simon Wiersma van ING de stemming samen.

Consumentenprijzen in de eurozone zijn gestegen, maar in een lager tempo dan verwacht. De vergoeding voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie staat wat lager bij 1,46%.

De Duitse bund krimpt tot -0,191%. Duitse inflatiegroei remde afgelopen maand af tot 2,3%, tegen 2,5% in mei. Dat is nog altijd boven het doel van de Europese Centrale Bank.

„De huidige koersontwikkelingen zijn puur het effect van het einde van de maand en het halfjaar. Veel fondsen moeten nu hun posities in aandelen en obligaties weer bijstellen naar de afspraken door herbalancering. Dat gebeurt niet ineens bij het slot van de handel, dat zorgt voor te veel koersbeweging”, zegt Renco van Schie van Valuedge Vermogensbeheer. „Die herbalancering verklaart ook de bewegingen in de obligatiemarkten.”

Goud zakt 0,5% tot $1758 per troy ounce (31,1 gram). Het edelmetaal heeft sinds 2016 niet zo’n slechte maand beleefd.

Adyen koploper

Bij de hoofdfondsen staat maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway met een verlies van 1,7% onderaan. AkzoNobel zakt 1,4%, hoewel zakenbank Kepler Cheuvreux de verfproducent van de verkooplijst heeft gehaald. De toeleveranciers aan de chipsector ASML en ASMI verliezen ongeveer 1%.

Grootgrutter Ahold Delhaize gaat met 0,6% koerswinst aan kop. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield klimt 0,8%.

KPN wint 0,7%.

GrandVision beweegt bij de Midkapfondsen 14% hoger. Het moederbedrijf van optiekketen Pearle wordt na juridisch gesteggel voor €7,2 mljard overgenomen door het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica.

„Na alle opties te hebben overwogen, hebben we besloten om door te gaan met een onverwijlde afronding van de deal”, aldus topman Francesco Milleri dinsdag nabeurs.

Aandeelhouders van EssilorLuxottica stemden dinsdag voor het voornemen om het belang van 76,72% van HAL (+6,6%) in GrandVision te kopen tegen €28,42 per aandeel.

De exploiteur van pakketkluisjes Inpost volgt op afstand met 2,3% koerswinst.

Ingenieursbureau Arcadis vervolgt de correctie van de afgelopen paar weken met een min van 2%.

Air France KLM daalt 0,9% af op zorgen over reisbeperkingen in meerdere landen.

Smallcap Vivoryon Therapeutics levert 2% in. Het biotechnologiebedrijf steeg dinsdag 10,8% nadat een licentieovereenkomst met Simcere Pharmaceutical Group dichterbij kwam, waarmee het drie kwartalen langer vooruit kan met zijn huidige kaspositie.

De spac Climate Transition Capital (CTC) verliest 3,5% bij zijn debuut op Euronext Amsterdam. De lege beurshuls met een zak geld is op zoek naar een overname die zijn notering gaat gebruiken.

