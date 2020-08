Ontslagen McDonald's-baas slaat terug in strijd met oud-werkgever

McDonald's sleepte Easterbrook onlangs voor de rechter in de staat Delaware, in een poging om tientallen miljoenen dollars aan aandelen en andere aan hem uitgekeerde compensaties terug te vorderen. Easterbrook stuurde destijds seksueel getinte sms'jes naar een ondergeschikte, wat de aanleiding was voor zijn ontslag. Maar volgens de keten is er inmiddels informatie waaruit blijkt dat hij nog meer seksuele relaties heeft gehad met andere medewerkers. Dat zou betekenen dat hij heeft gelogen, bewijs heeft verborgen in het onderzoek naar zijn gedrag en fraude heeft gepleegd.

Easterbrook is het er niet mee eens. Volgens hem was McDonald's vorig jaar al van alles op de hoogte. Zijn advocaten stellen dat McDonald's alleen maar met dit verhaal komt omdat het concern niet kan bewijzen dat er sprake zou zijn van contractbreuk door Easterbrook. De verdediging van de oud-topman beweert daarbij dat Easterbrooks aandelenovereenkomsten specifiek bepalen dat geschillen hierover behandeld dienen te worden in rechtbanken in de staat Illinois. In die staat staat ook het hoofdkantoor van McDonald's, in Delaware heeft de keten slechts een juridische vestiging om belastingtechnische redenen.