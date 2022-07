Energiereus Vattenfall gaat waterstof maken op Noordzee

Dat meldt het bedrijf vrijdagmiddag. Watertstof laat geen CO2 achter, en drukt daarmee de vervuiling in Nederland. Het cluster krijgt een totaal vermogen van 45 MW.

Drie windturbines leveren de kracht die via electrolysers op zee - containers zijn gevuld met electrolysersystemen, transformatoren en batterijen - wordt omgezet in waterstof. Die wordt via een pijpleiding naar de haven van Rotterdam gebracht.

Daar gaat het in het grote waterstofnet. Via een netwerk van leidingen, zoals bij aardgas, wordt de waterstof vervolgens naar de gebruikers getransporteerd.

Tot nu toe krijgen waterstoffabrieken op land nog de voorkeur bij energiebedrijven. Dat gaat Vattenfall draaien, omdat het financieel interessant is maar ook heel praktisch voor de productie van waterstof zegt Catrin Jung, hoofd offshore wind bij Vattenfall.

Jung verwacht dat offshore-waterstofproductie veel groene waterstof tegen concurrerende prijzen gaat opleveren. Bovendien zal het de druk verlichten op de overbelaste elektriciteitsnetwerken op land, stelt hij.

Eerder dit jaar kreeg Vattenfall subsidies van de Schotse overheid om voor de kust van Aberdeen zo’n waterstofmolen te ontwikkelen.