'Wall Street hoger in aanloop Fed-vergadering'

Draghi zei dat de ECB extra stappen kan zetten als de economische verwachtingen niet verbeteren. Tot de monetaire instrumenten behoren renteverlagingen en opkoopprogramma's, aldus Draghi op het jaarlijkse forum van de ECB in het Portugese Sintra. Op de Europese beurzen werd positief gereageerd op de woorden van Draghi, terwijl de euro in waarde daalde. De Amerikaanse president Donald Trump haalde uit naar Draghi door hem te beschuldigen van het manipuleren van de euro, ten nadele van de Verenigde Staten.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Er wordt verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente deze keer niet aanpast, maar mogelijk wel de deur op een kiertje zet voor een renteverlaging later dit jaar.

Libra

Facebook staat in de belangstelling, na de onthulling van zijn eigen cryptomunt. De cryptomunt krijgt de naam Libra en moet vanaf volgend jaar beschikbaar zijn in Messenger en WhatsApp. Gebruikers kunnen daarmee aankopen doen.

Boeing kon goed nieuws melden vanaf de luchtvaartshow van Parijs. De eerste bestellingen komen binnen bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer, onder meer van Korean Air. Boeing kampt nog met de naweeën van de problemen met de 737 MAX-toestellen, die wereldwijd uit veiligheidsoverwegingen aan de grond worden gehouden na twee rampen in korte tijd.

Staal

Mogelijk komt de staalsector op Wall Street onder druk te staan door een winstwaarschuwing van staalproducent Steel Dynamics. Andere staalbedrijven als Nucor en US Steel kunnen mee omlaag gaan.

Op macro-economisch gebied werd voorbeurs gemeld dat de huizenbouw in de VS in mei is gedaald, terwijl op een lichte stijging was gerekend.

De markten in New York sloten maandag met overwegend kleine plussen. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 26.112,53 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,1 procent omhoog naar 2889,67 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,6 procent hoger gezet op 7845,02 punten.