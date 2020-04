Noodpakket voor fysio en tandarts goedgekeurd

Concurrentiewaakhond ACM heeft groen licht gegeven voor de steunmaatregelen aan zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de coronazorg, maar wel inkomsten mislopen doordat hun werk door de coronamaatregelen grotendeels stilligt.

Personeelskosten

Hulpverleners in de eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg kunnen vanaf mei gebruikmaken van een continuïtiteitsbijdrage om onder meer hun vaste lasten, zoals personeels- en huisvestigingskosten, te kunnen blijven betalen.

De zorgverzekeraars hebben de ACM gevraagd om naar de afspraken te kijken met het oog op de concurrentieregels. In dit uitzonderlijke geval is samenwerking tussen de zorgverzekeraars noodzakelijk en dus geoorloofd, oordeelt de waakhond, om de zorg tijdens en na de crisis in stand te houden. Zorgaanbieders ontvangen hun inkomen namelijk van verschillende zorgverzekeraars.

Langetermijnschade

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: „We moeten er niet aan denken dat een deel van de zorg straks wegvalt doordat zorgaanbieders nu het hoofd niet boven water kunnen houden. Dat levert niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn schade op. Het is daarom belangrijk om zorgaanbieders nu financieel te ondersteunen.”

De continuïteitsbijdrage is een generieke regeling, gebaseerd op een vast percentage van de omzet die van de zorgverzekeraar komt. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Gecontracteerde zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen sinds vorige week een vooruitbetaling aanvragen. Zorgaanbieders zonder contract kunnen dat vanaf woensdag gefaseerd doen.