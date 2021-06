Werk aan de winkel met bewaken digitale toegang

Financieel

New York Pizza waarschuwt klanten na datalek: nepmails in omloop

New York Pizza waarschuwt zijn klanten voor phishingmails die in omloop zijn. De keten is slachtoffer geworden van een hack waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Dan gaat het onder andere om namen, bezorgadressen, mailadressen, telefoonnummers, welke pizza’s zijn besteld en wachtwoorden.