'Shock referendum kan groter blijken'

Volgens Christopher Ho van Mint Tower zijn fondsen ingedekt, maar domineren zorgen. „Die raken nu ook de Amerikaanse beurzen stevig. Er is angst dat als de Grieken de voorgestelde bezuinigingen in ruil voor de financiële steun afwijzen, allereerst de bankaandelen in Europa geraakt gaan worden.”

De terugval van ING op de beurs begin deze week met zo’n 3,5%, vanwege zijn beleggingen in deze regio, noemt de Mint Tower-analist als typisch voorbeeld.

Interpretatie ECB cruciaal

„Het kan harder gaan dan we tot nu toe hebben gedacht. Als banken failliet gaan, dan kan de shock daarvan groter blijken en een extra effect teweeg brengen in de financiële markten. Het komt allemaal op zondagavond aan. En hoe de ECB de uitslag voor de markt gaat interpreteren.”

Beleggers zetten zich schrap als de beurzen maandag openen. Dit jaar heeft de AEX nog altijd 11,7% aan waarde binnengesleept. Amsterdam deed het afgelopen week aanzienlijk beter dan Frankfurt (-3,7%) en Parijs (-4,7%). Bij de staatsobligaties zakte het Nederlandse tienjaars papier met 5 basispunten tot 1,11%.

Alco tekent bedrijfssentiment

Als de beurzen openen, kunnen de Duitse fabrieksordercijfers wellicht enige steun bieden. Morgenmiddag geven ook de inkoopmanagerindices van de Verenigde Staten richting, de dag erna gevolgd door de omvang van het uitgegeven consumentenkrediet in de Amerikaanse markt.

Aluminiumreus Alcoa trapt woensdag het kwartaalcijferseizoen af. Analist Ho kijkt ook naar Britse centrale bank, die donderdag kan aankondigen zijn beleidsrentes te verhogen.

Fed-speech richtpunt belegger

Nadat flitshandelaar Flow Traders vrijdag zijn beursgang bij Euronext heeft gemaakt, gaat alle aandacht vrijdagavond uit naar de speech van Fed-voorzitter Janet Yellen. Ho: „Daarin zal het Griekse referendum scherp doorklinken.”

Klik hier om het laatste nieuws van uw favoriete aandeel voortaan direct op uw smartphone te ontvangen