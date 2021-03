ForFarmers moet afboeken op Poolse fabrieken

ForFarmers is in Polen erg groot in de pluimvee-industrie die afhankelijk is van de export. Die sector is vanwege de gesloten grenzen zo hard geraakt, dat ForFarmers heeft besloten om €34,2 miljoen aan waarde af te boeken op te fabrieken in dat land.

„We blijven echter optimistisch over de groeimogelijkheden van de Poolse pluimveesector nadat de coronamaatregelen zijn versoepeld”, zegt Yoram Knoop, ceo van ForFarmers.

’Tevredenstellend’

ForFarmers heeft zijn totale omzet in 2020 zien dalen met 4,5% tot €2,4 miljard bij een volume daling van 3,5% tot in totaal 9,7 miljard ton veevoer.

De brutowinst daalde 1,7% tot €433,2 miljoen. Het bedrijfsresultaat zonder incidentele posten (onderliggende ebitda) steeg met 8,7% aanzienlijk naar €96,2 miljoen, maar 2019 was dan ook een zeer zwak jaar.

„Gezien de omstandigheden zijn onze resultaten meer dan tevredenstellend”, aldus Knoop. „We hebben in maart vorig jaar meteen maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de continuïteit van productie en levering van voer zeker te stellen.”

Margedruk

Desalniettemin zagen de klanten van ForFarmers de vraag naar hun producten en daarmee de prijzen dalen, met name de boeren die leveren aan de horeca. Dit heeft de marges van de veevoeder ook onder druk gezet.

ForFarmers in zijn omzet in Nederland en België wel met 3% dalen tot €1,2 miljard, maar de brutowinst en het onderliggende bedrijfsresultaat stegen wel, met respectievelijk 2,7% en 14,7%. De productiekosten lagen fors lager door het sluiten van drie fabrieken.

ForFarmers stelt in zijn vooruitzicht dat de veestapel in verschillende landen zal verminderen, omdat de druk op de agrarische sector om de impact op het milieu te verminderen groter wordt.

ForFarmers streeft in 2025 naar een onderliggende ebitda van tussen de €125 en €135 miljoen en tenminste €10 miljoen minder aan operationele kosten.