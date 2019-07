Beleggers moeten zwarte neushoorn redden

De lening, met een waarde van $50 miljoen, levert meer op naarmate de neushoornpopulatie in Kenia en Zuid-Afrika toeneemt, meldt de Financial Times. In de jaren zeventig waren er in heel Afrika 63.000 zwarte neushoorns, nu zijn het er nog 5000. Neemt dat aantal verder af, dan kunnen beleggers hun inleg zelfs kwijtraken.

Volgens Conservation Capital, het bedrijf dat de obligatie technisch regelt, hebben organisaties die proberen de neushoorn te redden met grote tekorten. „Filantropen en andere donoren gaan dat niet aanvullen”, aldus de topman van het bedrijf.

Dominic Jermy, directeur van het bedrijf achter de London Zoo en mede-initiatiefnemer van de belegging, meent dat er „grote hoeveelheden geld beschikbaar zijn het behoud van diersoorten, zeker na de natuurdocumentaires van David Attenborough.”