ABN Amro wint in lagere AEX

De AEX stond om tien uur 0,2% lager op 607,5 punten. De AMX daalde 0,5% naar 926,2 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeter leverden meer in. De Duitse DAX en Franse CAC 40 gingen 0,4% respectievelijk 0,6% omlaag. De Britse FTSE 100 verloor 0,2%.

De indexfutures wezen op een ongeveer 0,4% lagere opening van de beurzen om half vier vanmiddag, na de plussen van 0,3% tot 1% op maandag.

In Azië wonnen de meeste beurzen vanochtend terrein. De Japanse Nikkei-index sloot 0,7% hoger.

Handelaar Frank Bonsee van ABN Amro ziet geen concrete aanleiding voor de verliezen in Europa. „Beleggers lijken winst te nemen.”

Beleggers hadden weinig oog voor positieve berichten. Vanochtend werd bekend dat de Chinese export in december met 7,6% is gestegen en de import met 16,3%. De VS heeft de eerdere beschuldiging van valutamanipulatie door China ingetrokken. Morgen ondertekenen de landen het eerste handelsakkoord.

Beleggers waren in afwachting van de cijferpublicaties door de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo aan het begin van de middag.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond techinvesteerder Prosus met een verlies van 1,4% onderaan. Speciaalchemiebedrijf DSM zakte 1,1%, na door de Duitse MainFirst Bank van de kooplijst te zijn gehaald.

Beleggers hadden weinig oog voor opwaarderingen door analisten.

Uitzendorganisatie Randstad verloor 1%, ondanks een koersdoelverhoging naar €58 door Citigroup.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,3%, na door zakenbank Bryan Garnier op de kooplijst te zijn geplaatst.

Shell leverde 0,3% in, na een adviesverhoging naar kopen door Berenberg. De Duitse bank heeft het koersdoel naar €33,50 opgetrokken. Tevens werd bekend dat de voormalige hoogste baas van Shell Nigeria mogelijk corrupt was.

ABN Amro liet een herstel van 1% zien. Gisteren was de bank nog de grootste daler.

Bij de middelgrote fondsen stond biochemiebedrijf Corbion met een min van 1,6% onderaan. PostNL leverde 1,2% in.

Takeaway won 0,6%, in reactie op de gepubliceerde sterke groeicijfers over 2019.

Een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Bernstein droeg bij aan de winst van 0,1% voor de toeleverancier aan de oliesector SBM Offshore.

Smallcap Pharming verloor 3,2%, in reactie op de uitgifte van een converteerbare lening van €125 miljoen. De biofarmaceut wil het geld gebruiken voor het aflossen van een bestaande lening en voor investeringen. De uitgifte kan tot een maximale toekomstige toename van het aantal uitstaande aandelen met 9,9% leiden, wat de negatieve koersreactie verklaart.

Vivoryon won 7,3%. Het biotechbedrijf gaat een samenwerking aan met een Deens bedrijf voor de klinische ontwikkeling van zijn medicijn voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Curetis pakte er op de lokale markt 10,3% bij. Het bedrijf is begonnen met de commerciële lancering van een nieuwe toepassing van zijn diagnosesysteem in de VS.

