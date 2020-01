AEX wint richting handelsdeal

De AEX sloot 0,3% hoger op 611,15 punten. De AMX daalde 0,3% naar 928,30 punten. Voor de schommelingen door de dag heen van winst naar verlies en soms terug is lokaal „weinig aanleiding te vinden”, aldus handelaar Frans Bonsee van ABN Amro.

De Duitse DAX, Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 bewogen nauwelijks.

Wall Street koerste vlak, met 0,3% winst voor de Dow Jones Index en klein verlies voor de S&P500.

Beleggers hielden oog voor positieve berichten. ’s Ochtends werd bekend dat de Chinese export in december met 7,6% is gestegen en de import met 16,3%. De VS heeft de eerdere beschuldiging van valutamanipulatie door China ingetrokken. Woensdag ondertekenen de landen het eerste handelsakkoord.

Beleggers beoordeelden cijferpublicaties door de grote Amerikaanse banken. JP Morgan troefde met zijn kwartaalomzet en winst verwachtingen af. Wells Fargo daalde 2% na tegenvallers. Citigroup presteerde boven verwachting; zijn obligatiehandel ging met 49% omhoog, twee keer de verwachting. Ook Delta Airlines boekte een hoger kwartaalresultaat.

„Het is geen spannende marktdag voor beurzen omdat grote fondsen wachten op de richting die uit de handelsovereenkomst van woensdag moet komen”, aldus econoom Stefan Koopman van Rabobank. „Dat kan twee kanten opgaan, afhankelijk van welke details worden vrijgegeven. Dat kan voor flinke koersschommelingen gaan zorgen.” Dinsdag bleven rustpunten zoals de Duitse en Nederlandse tienjaars staatsobligatie vlak.

„Het recente inflatiecijfer voor de Verenigde Staten schoot iets tekort tegenover verwachtingen. Dat verklaart waarom de stemming vlak was. Gunstig is dat de VS China niet langer valutamanipulant noemt; wat eigenlijk inhoudelijk onzin was, maar politiek erg relevant”, zegt Koopman van Rabobank. „De Amerikanen komen China tegemoet. Dat technologiefondsen relatief veel terrein winnen onder beleggingen zegt veel over de risicobereidheid van beleggers; die blijft groot.”

De euro noteerde 0,2% verlies bij $1,11186. Brentolie steeg 0,8%. Bitcoin ging 6,5% omhoog tot boven $8675. Goud verloor 0,3%.

Spaarbesluit valt goed

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond ABN Amro met een winst van 1,3% bij de slotbel achter dagwinnaar RELX (+1,8%) en Philips (+1,2%). ABN Amro kondigde gisteren aan de rente voor kleine spaarders tot 0% te verlagen en voor grote spaarders negatief te maken. ING vindt dit een goed besluit. Kepler Chevreux verhoogde het koersdoel.

Chipmachinefabrikant ASML en AEX-zwaargewicht bleef hangen op 0,2% winst, na door zakenbank Bryan Garnier op de kooplijst te zijn geplaatst.

Uitzendorganisatie Randstad pakte er 1% bij, na een koersdoelverhoging naar €58 door Citigroup.

Speciaalchemiebedrijf DSM zakte 0,7%, na door de Duitse MainFirst Bank van de kooplijst te zijn gehaald.

Shell zakte 0,3%, ondanks de adviesverhoging naar kopen door Berenberg. De Duitse bank heeft het koersdoel naar €33,50 opgetrokken. Tevens werd bekend dat de voormalige hoogste baas van Shell Nigeria mogelijk corrupt was.

Staalgigant ArcelorMittal raakte 0,6% kwijt. De gemelde Chinese staalinkopen vielen de markt bij nader inzien toch tegen.

Bij de middelgrote fondsen stond de toeleverancier aan de oliesector SBM Offshore met een min van 0,7% bovenaan, na een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Bernstein.

Takeaway won 0,6%, in reactie op de gepubliceerde goede groeicijfers over 2019. De Duitse markt „presteerde sterk”, aldus ING.

Air France KLM (-0,9%) kocht uitstaande obligaties terug en gaf nieuwe obligaties uit om het bod op de uitstaande leningen te financieren.

Biochemiebedrijf Corbion stond met een min van 2,1% onderaan.

Smallcap Pharming verloor 4%, in reactie op de uitgifte van een converteerbare lening van €125 miljoen. De biofarmaceut wil het geld gebruiken voor het aflossen van een bestaande lening en voor investeringen. De uitgifte kan tot een maximale toekomstige toename van het aantal uitstaande aandelen met 9,9% leiden, wat de negatieve koersreactie verklaart.

Vivoryon won 20,6%. Het biotechbedrijf gaat een samenwerking aan met een Deens bedrijf voor de klinische ontwikkeling van zijn medicijn voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Curetis pakte er op de lokale markt 6% bij. Het bedrijf is begonnen met de commerciële lancering van een nieuwe toepassing van zijn diagnosesysteem in de VS.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android