Beursgangbonanza op Wall Street: al $126 miljard opgehaald

Liefst 340 nieuwe bedrijven hebben sinds begin dit jaar een recordbedrag opgehaald van $126 miljard. Daarmee wordt het vorige record uit 1999 – tijdens het hoogtepunt van de internethausse – ruimschoots overtroffen. De teller bleef destijds steken op $64 miljard, hoewel er nog veel meer beursnoteringen op gang kwamen.

Vooral techbedrijven die sterk in de belangstelling kwamen te staan in de coronatijd weten de weg te vinden naar Wall Street. Een van de grotere beursgangen was cloudbedrijf Snowflake, waar de Nederlander Frank Slootman aan het roer staat. In september werd nog circa $3 miljard uit de markt gehaald.

Lees hier ons interview met Frank Slootman na die beursgang:

Nasdaq op dreef

De uitstekende gang van zaken bij technologiebeurs Nasdaq, na het dieptepunt in maart, heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd om het klimaat voor beursgangen sterk te verbeteren. De beurs, waar vooral techbedrijven staan genoteerd, is bezig met een indrukwekkende opmars, waarbij de records voortdurend worden aangescherpt.

In december staan in de VS nog een aantal grote namen op de rol om de opwachting willen maken op de Amerikaanse beurs. Vooral de komst van online woningverhuurder Airbnb spreekt tot de verbeelding bij beleggers. Airbnb behaalde vorig jaar nog een omzet van $4,8 miljard. De impact van de coronacrisis zal dit jaar pijn hebben gedaan op de verkopen.

De gang naar de beurs van maaltijdbezorger DoorDash, de concurrent van JustEat Takeaway, kan eveneens op flinke interesse rekenen. Het bedrijf, dat vooral in Amerika actief is, heeft juist de vruchten geplukt van de toegenomen vraag naar bezorgmaaltijden vanwege de gesloten deuren bij restaurants als gevolg van de coronamaatregelen.