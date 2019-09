Martin Kniest (r) investeert veel tijd in zijn personeel. Ⓒ APA

Deventer - Mensen die bij Matz Carwash in Deventer of Zutphen hun auto komen wassen, worden welkom geheten door werknemers die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, doof zijn of sociaal minder vaardig. Ondernemer Martin Kniest kiest bewust voor personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.