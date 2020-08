Column: wie wint de Amerikaanse verkiezingen? Rusland of China?

Wie de Amerikaanse verkiezingen wint, Joe Biden (l.) of Donald Trump, is bepalend voor de geopolitieke orde van de komende vier jaar. Ⓒ ANP/HH/De Telegraaf

In november zal de hele wereld weer even de adem inhouden in afwachting van wie de komende vier jaar de dienst uitmaakt in het Witte Huis. Wanneer deze column geplaatst wordt, zijn er nog 71 dagen te gaan waarin – zoals we nog weten van de verkiezingsverrassing van 2016 – er nog van alles kan gebeuren. Wie gaat er winnen? Trump of uitdager Biden? Of kunnen we beter de vraag stellen: wie gaat er winnen? Rusland of China?