'Beurzen instabiel door automatische handel'

Daarvoor waarschuwt een groep van tien Europese toezichthouders, waaronder de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank.

Algoritmische handel is handel in financiële producten op basis van een computeralgoritme. Dit soort handelshuizen kunnen tijdens een handelsdag zeer grote posities opbouwen, soms zonder dat daarbij nog een menselijke handelaar meekijkt. High frequency trading is een vorm van algoritmisch handelen, maar ook pensioenfondsen doen steeds meer transacties op deze manier.

Flash crash

Onverwachtse gebeurtenissen kunnen dat tot enorme verschuivingen op de markt leiden. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is de ’flash crash’ van 6 mei 2010. Van de een op de andere minuut verdampte $1000 miljard aan beurswaarde op Wall Street. Twintig minuten later werd het verlies weer ingelopen, maar de schrik zat er onder beleggers goed in.

Een steeds groter deel van de beurshandel wordt inmiddels gedaan door algoritmes. De Europese beurswaakhond Esma schat in dat de waarde die op Europese aandelenmarkten wordt verhandeld, voor 24 tot 43 % is toe te schrijven aan high frequency traders.