Takeaway en Prosus laten AEX stralen

Rond 14.30 uur staat de AEX-index 0,6% hoger op 792 punten. Vanochtend tikte de beursgraadmeter een record aan van 793,91 punten. Het is al voor de vierde achtereenvolgende handelsdag dat de AEX een nieuwe piek bereikt. De AMX stijgt 0,4% naar 1112,7 punten. De koersenborden in Londen (+0,9%), Parijs (+1,5%) en Frankfurt (+0,4%) kleuren eveneens groen.

’Positief sentiment’

„Mede dankzij China zag je vanochtend al een positief sentiment op de beurzen in Azië. Dat positivisme werd voortgezet op de Europese beurzen”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). Volgens hem lopen de beurskoersen ook op doordat bijvoorbeeld vers pensioengeld aan het begin van de maand moet worden belegd.

Van Schie plaatst overigens wel een kanttekening bij de recordreeks van de AEX. „Dit jaar zorgt één aandeel, chipmachinefabrikant ASML, voor meer dan de helft van het rendement van de hele index”, benadrukt hij. Volgens hem kunnen beleggers daarmee over het hoofd zien dat sommige andere aandelen zijn achtergebleven.

De Europese toezichthouder ESMA waarschuwt trouwens dat de kans groot is dat er binnenkort een correctie op de beurzen komt. De toezichthouder wijst daarbij op oplopende schulden en inflatieangst in combinatie met hoge waarderingen van bedrijven. ESMA erkent wel dat de economische omstandigheden de afgelopen maanden zijn verbeterd.

Elders zitten de aandelenmarkten ook in de lift. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië wonnen overwegend terrein. De Nikkei in Tokio eindigde vanochtend 1,3% in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag de positieve beursmaand augustus af met bescheiden verliezen. Videovergaderdienst Zoom kelderde bijna 17% op de Nasdaq na tekenen van stagnerende groei doordat het aantal thuiswerkers terugloopt. Wall Street komt vanmiddag naar verwachting circa 0,3% hoger uit de startblokken.

Amerikaanse banenrapport ADP valt tegen

Vandaag publiceerde loonstrookverwerker ADP trouwens zijn Amerikaanse banenrapport. Daaruit bleek dat er vorige maand 374.000 banen zijn bijgekomen in het bedrijfsleven in de VS. Dat was een flinke tegenvaller want analisten hadden gerekend op 638.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De banengroei lijkt te zijn geremd door de verspreiding van de Deltavariant van het coronavirus. De ADP-cijfers vormen een indicator voor het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De werkgelegenheid vormt samen met de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS.

De ECB komt trouwens volgende week donderdag bijeen voor een rentevergadering. In aanloop daar naartoe pleit DNB-president Klaas Knot voor het afbouwen van de steunmaatregelen van de centrale bank.

In de AEX is Just Eat Takeaway (+4,5%) de grootste stijger. Het concern stond eind vorige week nog zwaar onder druk door het plan van New York om een wettelijke bovengrens in te voeren voor de commissies die maaltijdbezorgers mogen vragen aan restaurants in de stad.

Prosus (+4,3%) helpt de AEX eveneens vooruit. De techinvesteerder werd dinsdag al 6,4% meer waard na de aankoop van het Indiase betalingsbedrijf BillDesk voor $4,7 miljard. Chiptoeleverancier Besi wint 2,7%.

Philips (+2,2%) is in de VS begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu, waar schuim in zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Het zorgtechnologieconcern wil de terugroepactie binnen een jaar afronden. In totaal gaat het om drie tot vier miljoen apparaten.

ING klimt 1,6%. Bank of America is positief over Europese banken als ING, omdat zij profiteren van de sterke vraag naar hypotheken en de groeiende behoefte aan consumentenleningen. In het kielzog van ING gaat ook ABN Amro 1,3% omhoog.

Royal Dutch Shell (+0,9%) gaat de komende vijf jaar 50.000 laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen langs Britse straten. Dat doet het olie- en gasbedrijf via dochterbedrijf Ubitricity, dat begin dit jaar werd overgenomen. Via dat bedrijf heeft Shell al 3600 laadpalen in het Verenigd Koninkrijk die in bestaand straatmeubilair als paaltjes en lantaarnpalen zitten.

Ook Randstad (-0,03%) staat in de belangstelling. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd is de uitzender in vergevorderde gesprekken over een overname van de Belgische personeelsadviseur Hudson, dat goed is voor een omzet van circa €40 miljoen en 275 medewerkers.

Betalingsdienstverlener Adyen (-2,8%) is de grootste daler bij de hoofdfondsen. Verffabrikant AkzoNobel duikt 1,6% in het rood.

DSM gaat 1% achteruit. Analisten van JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het speciaalchemiebedrijf terug naar ’neutraal’. Hun koersdoel voor het aandeel DSM ging echter omhoog van €168,72 naar €195.

In de AMX is bodemonderzoeker Fugro (+2,6%) de koploper. Galapagos veert 0,9% terug nadat de koers dinsdag 7,2% opliep in reactie op het aangekondigde vertrek van ceo Onno van de Stolpe.

Bij de smallcapfondsen liet Ordina (+2,2%) weten de Nederlandse ict-dienstverlener IFS Probity over te nemen. Een overnamebedrag werd niet gegeven. IFS Probity heeft een jaaromzet van meer dan €7 miljoen en ongeveer 40 medewerkers.

