Fastned opent honderdste snellaadstation

Hoewel de concurrentie toeneemt, heeft Fastned nu een van de grootste netwerken van laadstations in Europa. Ook onder meer Shell zet in op laadstations en fabrikant van elektrische auto's Tesla werkt ook aan laadstations in Europa.

Fastned werd in 2012 opgericht door huidig topman Michiel Langezaal en Bart Lubbers, de zoon van oud-premier Ruud Lubbers. Beide hebben nog een groot deel van de aandelen in handen. Het bedrijf gaat volgens planning volgende week vrijdag naar de beurs in Amsterdam. Dan worden alleen nieuwe certificaten van aandelen aangeboden.

