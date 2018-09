Obligatierentes Spanje en Italië omlaag

De rentes op 10-jarig schatkistpapier in Spanje en Italië daalden met 4 en 3 basispunten naar 2,2% respectievelijk 2,3%.

Beleggers lijken er van uit gaan dat de Griekse onrust die steeds groter wordt doordat het land in gebreke is gebleven bij een terugbetaling aan het IMF, niet zal over zal slaan naar andere eurolanden.

De langlopende Griekse rente schoot vandaag 22 basispunten omhoog tot dicht tegen de 15%.