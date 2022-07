Duitse waakhond ziet signalen dat gasprijs niet verder oploopt

„Er was deze week geen significante prijsstijging, hoewel Nord Stream 1 werd stilgelegd”, verklaarde Klaus Müller in het gesprek. „Dat kan erop wijzen dat de markt het wegvallen van Russisch gas al heeft ingeprijsd, en we een plafond van de gasprijs hebben bereikt.”

Nord Stream 1, ook wel bekend als simpelweg Nord S tream, is de belangrijkste aanvoerlijn van Russisch gas naar Duitsland. De vrees bestaat dat Moskou de gaskraan na het geplande onderhoud, op 21 juli, niet meer open draait. Afgelopen week waren er verschillende signalen die daarop wezen. Zo zei een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat de toekomst van de verbinding afhangt van zowel de vraag naar gas in Europa als de westerse sancties tegen Rusland. Die sancties zijn ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.

Gas uit Noorwegen

De gasprijs in Europa is de voorbije maand meer dan verdubbeld naar het hoogste niveau in maanden, nadat de capaciteit van Nord Stream 1 met 60%werd verminderd. De voorbije weken was er zelfs sprake van een lichte prijsdaling op de gasmarkt. Dat gebeurde nadat de aanvoer van gas uit Noorwegen normaliseerde. Die aanvoer was eerder verstoord door een staking in de Noorse energiesector.