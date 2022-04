Tesla-baas Elon Musk heeft 43 miljard over voor Twitter

Musk biedt $54,20 per aandeel, wat neerkomt op een prijs van ruim $43 miljard voor het hele bedrijf. Dat zou 54%meer zijn dan de aandelen waard waren op 28 januari, de laatste dag voordat de techmiljardair in Twitter begon te beleggen, schrijft hij in een bij beurswaakhond SEC ingediend document.

De bekendmaking van het bod komt een dag nadat Musk zijn overnamevoorstel in een brief aan Twitter uit de doeken deed. „Na mijn belegging realiseer ik me dat dit bedrijf niet zal floreren, noch zijn maatschappelijke taak vervult in zijn huidige vorm. Twitter moet daarom veranderen in een niet-beursgenoteerd bedrijf”, schreef hij daarin.

Ingekocht

Musk zei vorige week, toen hij zich inkocht in Twitter, al dat hij ’significante verbeteringen’ voor het platform wil doorvoeren. Eerder liet Musk zich kritisch uit over Twitter, omdat het sociale medium de vrijheid van meningsuiting zou ondermijnen. Ook bemoeide hij zich al met de functionaliteit.

Het plan was dat Musk zou toetreden in het bestuur. Afgelopen maandag werd echter bekend dat Musk toch geen aanspraak wilde doen op die positie.

(meer informatie volgt)