Boilerroomfraude kost man €28.000, bank niet aansprakelijk

De boilerroom, hier afgebeeld in de gelijknamige film uit 2000, is synoniem geworden met fraude. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een buitenlandse partij die als online broker voor je wil investeren in aandelen en binaire opties – dan moeten toch alle alarmbellen gaan rinkelen. Maar een man maakte toch ruim €41.000 over, en zag daar uiteindelijk slechts €13.000 van terug. Ook via zijn creditcard is het kapitaal niet meer terug te vorderen.