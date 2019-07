Herschrijfbare producten tegen papierverspilling

Vlnr. Richard Aangeenbrug, Ward Haarsma, Brent Waterman en Marco Jansen. Ⓒ FOTO Arjan van Bruggen

Ede - Na verschillende brainstormsessies over een concept voor een studentenbedrijf kwamen vier studenten aan de Hogeschool in Ede vijf jaar geleden op het idee voor Bambook, een uitwisbaar schrift. Het nieuwste product is een flexibel magnetisch whiteboard en herschrijfbare flipovervellen zitten in de pijplijn.