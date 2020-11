Fed-baas: opleving coronavirus in VS risico op pad van herstel

Dat zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve op een virtuele conferentie die werd georganiseerd door de Europese Centrale Bank (ECB). Het aantal coronabesmettingen in de VS is naar een recordniveau gestegen.

„We zien dat de economie verder gaat op een solide pad van herstel, maar het grootste risico nu is de verdere verspreiding van de ziekte in de VS”, aldus de Fed-voorzitter. Hij denkt dan ook dat de komende tijd lastig kan worden, ondanks het recente nieuws over een coronavaccin van farmaceut Pfizer.

Mondmaskers

De Amerikaanse koepel van centrale banken liet vorige week zijn monetair beleid nog onveranderd en beloofde opnieuw alle middelen te gebruiken om de economie door de coronacrisis te loodsen. Powell zei toen al dat het stijgende aantal besmettingen erg zorgwekkend is en dat het dragen van mondmaskers en het opvolgen van veiligheidsvoorschriften zullen helpen om de Amerikaanse economie te laten herstellen van de crisis.

Aan de paneldiscussie deden ook de gouverneur van de Bank of England Andrew Bailey en ECB-president Christine Lagarde mee. Bailey zei dat het nieuws over het vaccin bemoedigend is en dat hij hoopt dat de onzekerheid zal afnemen, maar dat er nog een weg is te gaan. Lagarde liet zich ook in voorzichtige woorden uit over het vaccin. „Ik wil niet uitbundig zijn”, zei de ECB-president.