Beurzen hoger in rustige pinksterhandel

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 551,83 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 756,22 punten. De beurzen in Londen en Parijs kregen er tot 0,5 procent bij.

De VS hebben de importheffingen van 5 procent op alle goederen uit Mexico voor onbepaalde tijd uitgesteld, na een deal over het tegengaan van illegale immigratie. De tarieven zouden maandag ingaan.

Verzekeraars

Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van het positieve nieuws aan het handelsfront en was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van ruim 3 procent. Bierbrouwer Heineken, die veel activiteiten heeft in Mexico, won 0,6 procent. Verzekeraar Aegon (plus 0,5 procent) profiteerde van een adviesverhoging door Citi. Verzekeraar ASR was de sterkste daler met een verlies van 1 procent.

In de MidKap stond chipbedrijf Besi bovenaan met een plus van ruim 2 procent. Postbedrijf PostNL klom 1,5 procent. De Telegraaf meldde afgelopen weekeinde dat de belastingbetaler in de toekomst mogelijk moet gaan meebetalen aan de instandhouding van de postbezorging in Nederland. Fitnessketen Basic-Fit sloot de rij met een min van 1,2 procent.

Thomas Cook

Fiat Chrysler en Renault stegen 2,1 en 1,7 procent. Volgens persbureau Reuters praten de bestuursvoorzitters van de twee automakers achter de schermen over manieren om hun mislukte fusie nieuw leven in te blazen.

In Londen dikte Thomas Cook 9,6 procent aan. De geplaagde Britse reisorganisatie bevestigde in gesprek te zijn met het Chinese conglomeraat Fosun International over de verkoop van onderdelen van het bedrijf.

De euro noteerde op 1,1302 dollar tegenover 1,1333 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 54,00 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 63,15 dollar per vat.