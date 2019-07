Farmaceut Eli Lilly positiever over winst

De farmaceut verwacht nu om een aangepaste winst per aandeel in 2019 in de bandbreedte tussen 5,67 en 5,77 dollar te schrijven. Dat lag eerder tussen 5,60 en 5,70 dollar. In het afgelopen kwartaal steeg de winst naar 1,33 miljard dollar, vergeleken met een verlies van 260 miljoen dollar in het tweede kwartaal vorig jaar. De verbetering dankte Lilly grotendeels aan lagere uitgaven aan onderzoek.

De omzet ging op jaarbasis met 1 procent omhoog tot 5,6 miljard dollar. Lilly bracht weliswaar veel meer medicijnen aan de man, maar kampte met ongunstige wisselkoerseffecten en lagere medicijnprijzen.