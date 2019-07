Deutsche Bank schrapt 18.000 banen tot 2022

Een uitgebreide bedrijfsherstructurering brengt Deutsche Bank in het tweede kwartaal in de rode cijfers. Inclusief de lasten van de herstructurering verwacht de grootste bank van Duitsland een verlies van ongeveer 500 miljoen euro vóór belastingen en 2,8 miljard euro na belastingen in de periode van april tot eind juni, volgens de gegevens van zondag.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik