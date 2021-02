Olieraffinaderijen Texas ruiken weer winst

De storm die onder andere Texas teisterde heeft zestien raffinaderijen in Texas, en nog een aantal in naastgelegen staten als Oklahoma en Louisiana lamgelegd. Dat had weer impact op de benzine- en dieselvoorraden.

Raffinaderijen die nog wel operationeel waren profiteerden van de beste marges sinds het begin van de crisis. De waarde van benzine, diesel en andere geraffineerde producten ten opzichte van ruwe olie is deze week gestegen tot boven de 19 dollar per vat.

De laatste keer dat zoveel raffinagecapaciteit buiten gebruik was, was in de nasleep van orkaan Harvey in 2017. Het grote verschil tussen toen en nu is dat de pandemie de vraag naar benzine in de weg zit. Het verbruik van de brandstof is momenteel gelijk aan dat van de late jaren '90, zo blijkt uit gegevens van de Amerikaanse overheid.