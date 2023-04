Gemeenten dreigen zorgakkoord op te zeggen: onvrede over compensatie

De VNG laat weten het IZA in 2022 te hebben ondertekend met de belofte dat er een oplossing zou komen voor het ’ravijn’ dat gemeenten in 2026 te wachten staat. Vanaf dat jaar dalen de gemeentelijke inkomsten sterk. Het eenmalige bedrag van een miljard euro dat dit moet compenseren, is volgens de VNG ’ontoereikend.’ Om te kunnen bijdragen aan het doel van het zorgakkoord, de zorg goed en toegankelijk houden, is er volgens de VNG de komende jaren juist rust nodig in de gemeentebegrotingen.

Uitkomsten

Vorige week concludeerden minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS dat gemeenten geld overhouden dat was bestemd voor zorg in de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO). Dat is zorg die door gemeenten wordt betaald. Gemeenten zouden geld overhouden omdat veel ggz-patiënten vanaf 2021 zijn overgegaan van de WMO naar de langdurige zorg (WLZ). En die zorg wordt betaald door het Rijk.

Het ministerie van VWS gaat daarbij uit van de uitkomsten van onderzoek gedaan door adviesbureau Significant. De VNG vindt het onderzoek echter onvolledig en onvoldoende onderbouwd. Ook zouden verschillende aannames zijn gedaan die niet kloppen. Om die reden zou een deel van de conclusies ook niet juist zijn. De VNG vraagt daarom nu om ’breder en fundamenteler’ onderzoek. Dat moet blootleggen wat er nu precies aan de hand is.

Met deze flinke toestroom aan ggz-cliënten in de WLZ komen de verhoudingen tussen de VNG en het ministerie van VWS nog verder onder druk te staan. De verwachting van het kabinet was eerder dat er ongeveer 12.000 mensen beroep zouden doen op de WLZ. Verschillende partijen, waaronder de Nederlandse ggz, gaven toen al aan dat dit er waarschijnlijk veel meer zouden zijn. Inmiddels zijn dat er al zo’n 27.000.