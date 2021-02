Adyen onderuit op lagere beurs

De AEX staat na tien minuten handel 0,5% lager op 668,5 punten. De AMX stijgt 0,2% naar 994 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters staan vlak tot licht lager.

In Azië was de stemming vanochtend vrij positief.

De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag. Maandag won de Dow Jones-index 0,1%, terwijl de Nasdaq-index 2,5% onderuit ging.

Powell zal later vandaag waarschijnlijk bevestigen het huidige stimuleringsbeleid zo lang als nodig ongewijzigd te laten om de economie en de inflatie aan te jagen. De obligatierentes laten vanochtend slechts kleine schommelingen zien. De snelle stijging in de afgelopen weken vormde een belangrijke oorzaak voor de recente koersdruk bij met name technologieaandelen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat Adyen met een verlies van 3,7% onderaan. Volgens persbureau Bloomberg wil een niet nader genoemde vroege investeerder in het betaalbedrijf 450.000 aandelen verkopen. Uitgaande van een kleine korting op de huidige beurskoers zou het om een bedrag gaan van ruim €0,9 miljard.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML hebben last van de mineurstemming onder technologieaandelen en zakken 1,2% respectievelijk 1,8%.

Heineken levert 0,5% in, na een afwaardering door de Canadese bank RBC.

Shell klimt 1,8%, geholpen door de verdere opmars van de olieprijzen.

Bij de middelgrote fondsen blinkt Air France KLM met een winst van 3,8% uit. De toeleverancier aan de chipsector Besi verliest 3,4%.

GrandVision houdt zich nog staande. Er blijven twijfels over de overname door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica doorgaat.