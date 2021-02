AEX dringt averij deels terug; animo bij luchtvaart

De AEX dringt rond half drie het verlies terug naar 1,6% op 661 punten na eerder nog onder de 654 punten te zijn gedoken. De AMX gaat 1,1% achteruit aan op 981,6 punten.

De overige Europese beursgraadmeters houden de schade nog beperkter, geholpen door de minder zware weging van technologieaandelen. Parijs wint zelfs licht.

Beleggers kijken uit naar de verklaring van Jerome Powell voor het Congres over het monetaire beleid van de Fed later op de dag. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat Powell naar verwachting zal benadrukken dat het terugdraaien van de omvangrijke monetaire stimulering voorlopig zeker niet aan de order is ondanks de aantrekkende rente. „Het is alleen afwachten wat er gaat gebeuren als de inflatie gaat doorschieten. Aan de andere kant is er nog steeds de neerwaartse druk met de trends van de digitalisering en verouderende bevolking.”

Volgens van Zeijl daalt de AEX harder dan omringende beurzen in Europa vanwege de zware weging van de techfondsen die in de voorbije weken nog hard omhoog zijn gegaan. „Een aantrekkende rente en zeer hoge waarderingen is een slechte combinatie. Het kan wel even duren voordat de zorgen daarover weer naar de achtergrond verdwijnen. Bovendien was het sentiment overdreven optimistisch.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen loopt KPN tegen een tik van 6,5% aan na een veel groter verlies in de ochtend. America Movil verkoopt voor €2,2 miljard aan obligaties die vanaf 2024 kunnen worden omgezet in aandelen van het Nederlandse telecombedrijf. Daarmee lijkt de kans verkeken dat het bedrijf van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim, dat een belang van 20% had opgebouwd, binnen afzienbare tijd een overnamebod doet.

Adyen duikt 8% omlaag tot ruim onder €2000. Een niet nader genoemde vroege investeerder heeft 450.000 aandelen van de betalingsverwerker verkocht tegen €2077 per aandeel. De opbrengst komt daarmee op €935 miljoen. De omvangrijke verkoop van Adyen-aandelen en het verminderde sentiment onder techfondsen speelden het aandeel flink parten, stelt Van Zeijl.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML gaan iets minder gebukt onder de malaise bij techfondsen en glijden 3,5% respectievelijk 2,1% weg.

Shell klimt 0,4%, geholpen door de verdere opmars van de olieprijzen. Financiële waarden laten een verdeeld beeld zien. Aegon raakt 0,9% kwijt. ING plust 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen staat de toeleverancier aan de chipsector Besi met een aderlating van 5,2% onderaan. PostNL volgt met een min van 3,1%.

GrandVision levert 0,8% in. De optiekketen stond maandag voor de tweede keer in de rechtszaal tegenover EssilorLuxottica. De Frans-Italiaanse brillenreus probeert onder de overeengekomen overname van €7,3 miljard uit te komen.

Air France KLM blinkt met een winst van 4,5% uit. Basic-Fit sterkt 1,6% aan.

Smallcap Alfen gaat 5,6% onderuit. De in de afgelopen maanden hard opgelopen laadpalenleverancier heeft ook last van winstnemingen.

