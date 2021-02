AEX onder aanvoering van Adyen onderuit

De AEX staat om vijf voor elf 2% lager op 658,5 punten. De AMX daalt 1,5% naar 977,8 punten.

De overige Europese beursgraadmeters houden het verlies veel beperkter, geholpen door de minder zware weging van technologieaandelen. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakken respectievelijk 0,2%, 1,2% en 0,3% in.

In Azië was de stemming vanochtend vrij positief.

De indexfutures wijzen op een 0,1% tot 0,8% lagere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag. Maandag won de Dow Jones-index 0,1%, terwijl de Nasdaq-index 2,5% onderuit ging.

Beleggers kijken uit naar de verklaring van Jerome Powell voor het Congres over het monetaire beleid van de Fed later vandaag. Hij zal waarschijnlijk bevestigen het huidige stimuleringsbeleid zo lang als nodig ongewijzigd te laten om de economie en de inflatie aan te jagen. In aanloop hiernaar toe staan de obligatierentes wereldwijd per saldo licht hoger. De snelle stijging in de afgelopen weken vormde een belangrijke oorzaak voor de recente koersdruk bij met name technologieaandelen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat KPN met een verlies van 8,4% onderaan. America Movil verkoopt voor €2,2 miljard aan obligaties die vanaf 2024 kunnen worden omgezet in aandelen van het Nederlandse telecombedrijf. Daarmee lijkt de kans verkeken dat het bedrijf van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim, dat een belang van 20% had opgebouwd, binnen afzienbare tijd een overnamebod doet.

Adyen daalt 8,2% naar €1976. Een niet nader genoemde vroege investeerder heeft 450.000 aandelen van de betalingsverwerker verkocht tegen €2077 per aandeel. De opbrengst komt daarmee op €935 miljoen.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML hebben last van de mineurstemming onder technologieaandelen en zakken 5,5% respectievelijk 3,3%.

’Oude-economieaandelen’ winnen juist. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield gaat met een vooruitgang van 3,3% aan kop.

De financiële instellingen ING, ABN Amro, ASR en NN Group profiteren van de oplopende obligatierentes en winnen respectievelijk 1,4%, 0,7%, 0,5% en 0,3%.

Shell klimt 0,6%, geholpen door de verdere opmars van de olieprijzen.

Bij de middelgrote fondsen staat de toeleverancier aan de chipsector Besi met een verlies van 6,9% onderaan. PostNL volgt met een min van 3,5%.

GrandVision levert 0,4% in. De optiekketen stond maandag voor de tweede keer in de rechtszaal tegenover EssilorLuxottica. De Frans-Italiaanse brillenreus probeert onder de overeengekomen overname van €7,3 miljard uit te komen.

Air France KLM blinkt met een winst van 6,6% uit. Basic-Fit sterkt 2,1% aan.

Smallcap Alfen gaat 8% onderuit. De in de afgelopen maanden hard opgelopen laadpalenleverancier heeft ook last van winstnemingen.

