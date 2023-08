’Vraag naar huurauto’s groeit fors door toename elektrificatie en demografie’

Volgens de onderzoekers van KPMG, die dit project aanpakten in opdracht van BOVAG, groeit de omzet op de Nederlandse verhuurmarkt in de periode tot 2030 met ruim de helft. De particuliere verhuurmarkt groeit alleen al omdat de aanschafprijs van auto’s steeds hoger wordt, waardoor mensen vaker zullen kiezen voor huur in plaats van een auto zelf te bezitten. Daarnaast neemt eigen parkeergelegenheid af in de steden, waardoor autobezit ontmoedigd wordt.

Elektrisch in eigen land

Bovendien leidt de groei van het aantal elektrische auto’s tot meer vraag naar huurauto’s. Een belangrijke reden is dat niet alle elektrische auto’s geschikt zijn om mee op vakantie te gaan, of bijvoorbeeld een caravan te trekken. De onderzoekers voorspellen dat een groeiend deel van de vakantiegangers gedurende het jaar in een elektrische auto rijdt en voor de vakantie een ’gewone’ benzine of dieselauto huurt.

Flexibiliteit gewenst

De belangrijkste redenen voor de groei van de zakelijke verhuurmarkt zijn dat bedrijven behoefte hebben aan een flexibel aantal auto’s, dat het aantal zakelijke reizigers groeit en dat de omvang van het aantal lease auto’s ook toeneemt waardoor er meer vervangend vervoer wordt ingezet.

Jongeren hoeven niet

Daarnaast is het ook een absolute stijging: er komen meer automobilisten door groei van de Nederlandse samenleving, maar wordt wel voorspeld dat bestuurders jonger dan 50 jaar, minder vaak een auto willen bezitten. Voor het onderzoek werd gerekend met het aantal verhuurdagen keer de dagprijs.