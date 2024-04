Exit Rutte en erfenis van Kaag: meest gelezen DFT-columns in 2023

Voor columnisten bij DFT.nl was er dit jaar meer dan genoeg om over te schrijven. Vooral politieke onderwerpen deden het goed, waaronder de column over impact van het komende vertrek van premier Mark Rutte, maar ook de column over de erfenis van minister Sigrid Kaag kon op grote lezersinteresse rekenen.

© ANP / HH Demissionair minister-president Mark Rutte k