Hoger resultaat Ballast Nedam in uitdagende bouwmarkt

Wel heeft Ballast Nedam naar eigen zeggen stabiele resultaten geboekt die in lijn liggen met de eerdere verwachtingen.

De omzet van de onderneming uit Nieuwegein kwam in de eerste helft uit op bijna 515 miljoen euro, tegen 606 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat steeg naar 26,4 miljoen euro van bijna 24 miljoen euro vorig jaar. Het orderboek staat nu op 1,4 miljard euro, aldus Ballast Nedam, dat eigendom is van het Turkse Rönesans Holding.

Het bedrijf zegt dat vanwege het stikstofdossier Rijkswaterstaat aanzienlijk minder investeringen doet in nieuwe infrastructuurprojecten, maar dat tegelijkertijd nu wel meer wordt ingezet op renovatie en onderhoud.

Verder ziet Ballast Nedam groeikansen in de energietransitie en worden de activiteiten op die markt uitgebreid.

Groeipotentie

Ballast Nedam is ook actief op de woningmarkt en zegt dat ondanks de grote behoefte aan nieuwe woningen in Nederland een afname van de woningverkopen is te zien. Dit is grotendeels te wijten aan de hogere hypotheekrente, dalend consumentenvertrouwen en de gestegen bouwkosten. Maar bijvoorbeeld ook stikstof en langdurige vergunningstrajecten spelen een rol.

Het bedrijf stelt dat een omvangrijk stimuleringspakket aan maatregelen vanuit de overheid nodig is om geplande projecten die op de plank liggen alsnog te kunnen bouwen.

Ook heeft Ballast Nedam de ambitie om internationaal verder te groeien. Het bedrijf is bezig met projecten in onder meer Luxemburg, Guinee en Sint-Maarten en rondde eerder dit jaar in Sri Lanka een waterzuiveringsproject af. Ballast Nedam zegt met name in mariene en waterwerken en in windenergieprojecten groeipotentie in het buitenland te zien.

