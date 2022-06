Premium Het beste van De Telegraaf

Europese regels: ’Krimpplan Schiphol nog geen gelopen race’

Door Yteke de Jong

Amsterdam - Het vrijdag aangekondigde krimpplan voor Schiphol is nog geen gelopen race. Dat is de inschatting van luchtvaartrechtexpert professor Pablo Mendes de Leon. Nederland kan de krimp niet op eigen houtje beslissen, zo zegt hij in een toelichting op het kabinetsbesluit. „Dat gaat in tegen de vrijheid van dienstverlening.”