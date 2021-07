Unilever onderuit in groene AEX

De AEX staat 0,3% hoger bij 735,9 punten. De Amsterdamse hoofdindex sloot woensdag met 1,6% stijging. De AMX noteert 0,9% winst op 1038,8 punten.

In Nederland blijken donderdag de bestedingen van consumenten in mei met 8,8% groei, in vergelijking met een jaar eerder, achter te blijven bij de stijging van april (+9,7%).

Zorgen over Brexit zetten door. Het Verenigd Koninkrijk haalt afspraken over de Noord-Ierse grens van tafel. De Britse FTSE 100 bleef met 0,6% achter op beurzen in Europa. De Duitse DAX wint 0,7%, de Franse CAC 40 sterkt met 0,4% aan.

Azië winst, New York positief

In Azië zijn beurzen hoger gesloten. De Japanse Nikkei die gisteren 0,6% won is gesloten. In Shanghai staat de beurs 0,3% hoger, de Shenzhen pluste licht, de Hangseng wint 1,7%.

Het Chinese ministerie van Handel waarschuwde in een verklaring dat zijn internationale transacties dit najaar zullen afkoelen. Oorzaken zijn de prijsstijgingen van grondstoffen. Autoverkopen zullen sterk blijven, aldus het ministerie.

Marktanalisten wijzen donderdag verder op enkele signalen van stabilisering in de deltavariant van het coronavirus. In India zakte het aantal besmettingen en doden veroorzaakt door corona. Maar in Indonesië zijn regio’s in lockdown gegaan.

In de chipsector reageren producenten op het nieuws uit China van Apple-toeleverancier Foxconn dat de productielijn de overstromingen in de regio Zhengzhou zonder storingen is doorgekomen.

In New York staan beurzen voor een licht hogere opening om 15.30 uur. De Dow Jones won woensdag 0,8%.

Inflatiezorg gedempt

De al weken sluimerende zorgen over inflatie blijven vandaag beperkt. De rentevergoeding van de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie staat hoger bij 1,292%. De yield voor 10-jarige Italiaanse staatsschuld is juist gedaald tot 0,691%. De Duitse bund noteert 2 basispunten hoger bij -0,392%.

De euro noteert licht lager bij $1,1796. De dollar zakte woensdag van een driemaands hoogtepunt toen beleggers meer risico’s in aandelen namen.

Crypto bitcoin steeg ruim 7% tot $31.976. Tesla-topman Elon Musk bevestigde tijdens een podcast dat hij cryptomunten als bitcoin, ether en dogecoin bezit. Het energiegebruik voor het minen van munten zou bovendien inmiddels bijna voor de helft op ‘groene’ stroom draaien.

Chipleveranciers profiteren

Bovenin de AEX staat chipmachinemaker ASML op 2,1% koerswinst. Chiptoeleverancier Besi wint 1,4% en halfgeleider ASMI staat 1,2% hoger. Verzekeraar Aegon plust 1,6%.

Winkelvastgoedfonds Unibal-Rodamco-Westfield plust 0,9%. Het aandeel was woensdag de uitblinker met 4,4% stijging. Staalmaker ArcelorMittal stijgt 1%.

Onderin staat Unilever (-3,6%). IJsverkopen namen afgelopen kwartaal toe, terwijl het concern een verkoop of beursgang voor de afgesplitste theedivisie overweegt. Maar dwartaalresultaten van het was- en levensmiddelenconcern vielen tegen. Analisten keken naar de margeverwachting die komende tijd terugloopt.

Defensieve aandelen Heineken, Ahold Delhaize en DSM worden met verlies tot 0,4% verkocht.

Bij de middelgrote fondsen blinkt Aalberts uit met 4,4% winst op goed ontvangen kwartaalresultaten. Air France KLM wint 2,1%. Corbion en Basic-Fit blijven sterk met respectievelijk 1,9% en 1,4% koersstijging.

Levensmiddelenketen Sligro (+2,4%) meldt lichtpuntjes te zien na een forse daling van de omzet afgelopen kwartaal.

Woensdag nabeurs meldde de IJslandse producent van visverwerkingsmachines Marel (-1%) kwartaalcijfers met 7,1% groei op jaarbasis, met 24% meer winst tot €23,3 miljoen.

Nabeurs komt noten-, thee-en zadenleverancier Acomo met kwartaalresultaten, het aandeel bleef vlak.

