Unilever smaakt belegger bitter op zonnig Damrak

De AEX staat 0,8% hoger bij 739,6 punten. De hoofdindex sloot woensdag met 1,6% stijging. De AMX noteert 1,3% winst op 1042,7 punten.

In Nederland groeiden bestedingen van consumenten in mei met 8,8% in vergelijking met een jaar eerder, achter te blijven bij de stijging van april (+9,7%). Werkloosheidscijfers daalden in juni. De Nederlandse huizenmarkt blijkt met 14,6% toename nauwelijks afgekoeld.

De Britse FTSE 100 bleef met 0,2% achter op beurzen in Europa. De Duitse DAX wint 0,9%, de Franse CAC 40 sterkt met 0,9% aan.

In de Eurostoxx 600 profiteren financiële waarden en industrie. „Beurzen krijgen momenteel steun van positieve kwartaalresultaten”, constateert Simon Wiersma, investment manager van ING.

„Maar door de stijgende omzetresultaten heen klinkt bij sommige bedrijven ook de negatieve gevolgen van hoge grondstoffenprijzen en de extra kosten door de verstoorde productieketens”, zo wijst hij op achterblijver Ahold Delhaize (-0,2%) en het kwartaalrapport van Unilever. „Bij Jumbo kwamen die problemen al naar voren, bij Daimler zie je het in de chipaanvoerproblemen.”

Azië wint, New York positief

In Azië zijn beurzen hoger gesloten. De Japanse Nikkei is dicht.

China waarschuwt dat zijn internationale handel dit najaar afkoelen. Deels door prijsstijgingen van grondstoffen. Autoverkopen zullen sterk blijven, aldus het ministerie.

In New York staan beurzen voor een licht hogere opening om 15.30 uur, de derde winstdag op rij. De Dow Jones won woensdag 0,8%. De Nasdaq hield met +0,9% vaart. Nabeurs zakte chiptoeleverancier Texas Instruments 4%.

Op de agenda hier vandaag de wekelijkse uitkeringsaanvragen en nieuwste cijfers van verkopen van bestaande woningen.

Volgens een peiling van de vermogensbeheerder Natixis onder strategen, zullen dit jaar aandelen in technologie, gezondheidszorg, milieu-investeringen en vastgoed als winnaar uit de coronacrisis komen.

Inflatiezorg gedempt

De ECB zal om 13.45 uur de beleidsrentes naar verwachting ongewijzigd laten. Analisten kijken naar details van de onlangs aangekondigde strategiewijziging, met een inflatiedoel van nu 2%. De vraag is hoe de ECB die 2% denkt te gaan halen, stelt Wiersma van ING.

En dus: hoe sterk zal het aankoopprogramma van staatsobligaties blijven? ECB-president Lagarde beloofde ’enkele interessante variaties en wijzigingen’ in het beleid.

De euro noteert licht lager bij $1,1796. Cruciaal is volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe dat er zicht komt op nieuw monetair beleid voor na de zomer.

De al weken sluimerende zorgen over inflatie blijven vandaag beperkt. De rentevergoeding van de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie staat hoger bij 1,292%. De yield voor 10-jarige Italiaanse staatsschuld is juist gedaald tot 0,691%. De Duitse bund noteert 2 basispunten hoger bij -0,392%.

Crypto bitcoin steeg ruim 7% tot $31.976. Tesla-topman Elon Musk bevestigde tijdens een podcast dat hij cryptomunten als bitcoin, ether en dogecoin bezit. Het energiegebruik voor het minen van munten, in zijn ogen te hoog, zou inmiddels voor bijna voor de helft op ’groene’ stroom draaien.

Chipleveranciers profiteren

Bovenin de AEX staat halfgeleider ASMI op 3,9% winst en is chipmachinemaker ASML 3,5% duurder. ASML kreeg een forse koersdoelverhoging van KBC, van €580 naar €640 bij een ongewijzigd advies de Veldhovense reus aan te houden. Degroof Petercam noemt, bij een koopadvies, de prestaties sterk en staat een koersdoel van €720 op het bord.

„Beleggers zoeken naar groeiaandelen, ASML bijvoorbeeld was bij zijn resultaten optimistisch over de toekomst”, aldus Wiersma van ING. Led-producent Signify warmt 3% op. Chiptoeleverancier Besi wint 1,8%.

Betalingenverwerker Adyen stijgt 3,6%. Verzekeraar Aegon is in volume het meest verhandeld en plust 1,8%.

Winkelvastgoedfonds Unibal-Rodamco-Westfield plust 1%. Het aandeel was woensdag de uitblinker met 4,4% stijging.

Onderin de AEX prijkt Unilever (-3,8%). IJsverkopen namen afgelopen kwartaal toe, terwijl het concern verkoop of beursgang van de afgesplitste theedivisie voorbereidt, zo meldde het vanochtend.

De kwartaalresultaten van het was- en levensmiddelenconcern vielen beleggers - anders dan analisten van ING die positief werden - tegen. ING denkt dat de marge dit jaar niet stijgt ten opzichte van 2020. UBS (’verkopen’) noemt de margeafkoeling en vlakke marktontwikkeling een tegenvaller. De Zwitsers rekenden op een toename van volumes.

Defensieve aandelen Heineken, Ahold Delhaize en DSM worden met verlies tot 0,4% verkocht.

Aalberts uitblinker

Bij de middelgrote fondsen blinkt Aalberts uit met 5,1% winst op goed ontvangen kwartaalresultaten. Degroof Petercam heeft een houden-advies bij eenkoersdoel van €49.

Alfen gaat 3,6% hoger. Air France KLM wint 2,8%. Corbion en Basic-Fit blijven sterk met respectievelijk 1,9% en 1,4% koersstijging. De fitnessketen staat in de schijnwerpers. Vrijdag worden bij zijn halfjaarcijfers nieuwtjes over de uitbreiding van het concern verwacht.

Levensmiddelenketen Sligro (+3,9%) meldt lichtpuntjes te zien na een forse daling van de omzet afgelopen kwartaal. Volgens ING-analist Hans D’Haese zijn de cijfers sterk. „De markt moet de verwachtingen voor heel 2021 opwaarts bijstellen”, voorziet hij. Volgens Degroof Petercam blijft Sligro net achter bij verwachtingen. Sligro keert geen dividend uit omdat het staatssteun ontvangt.

Accell wint

Fietsenproducent Accell trapt 3% hoger. Vrijdag rapporteert het halfjaarcijfers. Accell houdt volgens analist Tijs Hollestelle van ING in een vooruitblik financieel vaart. Hij voorziet vanwege alle verstoringen wel slechts €631 miljoen omzet, een daling op jaarbasis met bijna 7%. Maar de doelstellingen voor 2022 zouden niet in gevaar komen.

Handelshuis Flow Traders (+0,7%) rapporteert morgen ook. Volgens Robbert Manders van broker IG betwijfelt of het de hooggespannen verwachtingen kan waarmaken.

Woensdag nabeurs meldde het IJslandse Marel (-1%), producent van machines voor verwerking van vis, vlees en gevogelte, kwartaalcijfers met 7,1% groei op jaarbasis, en 24% meer winst af tot €23,3 miljoen.

Nabeurs komt noten-, thee-en zadenleverancier Acomo met kwartaalresultaten, het aandeel bleef vlak.

