Bovag-baas stapt achter stuur vandaan door compliance-onderzoek

Dat maakt de branchevereniging van dealers, tankstations en herstelbedrijven vrijdagochtend bekend. Eckhardt heeft zelf na zes jaar voorzitterschap zijn ontslag aangeboden. Dat is door de vereniging geaccepteerd. Vrijdagavond meldde de Nijmeegse verzekeraar Bovemij al een vertrek van Eckhardt, als gevolg van vervolgonderzoek naar compliance.

Bovemij

Eckhardt was commissaris bij Bovemij, de verzekeraar die in de jaren zestig is opgericht door de Bovag. Bij Bovemij is een compliance-onderzoek aan de gang naar de periode tussen 2014 en 2018. Bovemij is zelf dat onderzoek gestart en laat dat uitvoeren door Houthoff. Dat bureau heeft overtredingen geconstateerd. Bovemij doet geen uitspraken over de aard van de overtredingen en welke afdelingen hierbij betrokken waren.

Bestuurder ook vertrokken

Het is onduidelijk of Eckhardt directe betrokkenheid heeft bij de overtredingen. Wel stelt Bovemij dat zijn aftreden een stap is die volgt op het vervolgonderzoek. In april trad ook bestuurder Coen Post al af bij Bovemij vlak na het bekend worden van het compliance-onderzoek. Toen werd echter een ’verschil van inzicht over de te varen koers’ als reden gemeld.

Niet boven alle twijfel

Volgens een woordvoerder van de Bovag moet een voorzitter boven alle twijfel verheven zijn. Eckhardt vindt volgens de verklaring van de Bovag dat de organisatie voor de toekomst gebaat is bij een nieuwe voorzitter. Totdat een opvolger is gevonden, neemt vice-voorzitter Derk de Haas de taken van de algemeen voorzitter waar. De Haas laat in een verklaring weten dat het verenigingsbestuur Eckhardt ’erkentelijk is voor al het werk dat hij heeft verzet’.

Eckhardt sprak in juni nog met DFT voor een interview, waarin hij een pleidooi deed voor betere arbeidsverhoudingen bij Bovag-leden.