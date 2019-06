Bureaustoel speciaal gemaakt voor vrouwen

Roelof Wobben (l.) en Paul Akkermans met de bureaustoel die speciaal voor vrouwen is ontworpen. Ⓒ Rias Immink

HERPEN - „Hoewel er veel aandacht voor is dat langdurig zitten slecht voor je is, wordt er te weinig gekeken naar hóe we zitten”, meent Roelof Wobben. Zijn bedrijf BeterZitten is gespecialiseerd in ergonomische bureaustoelen en heeft een stoel speciaal voor vrouwen ontwikkeld.